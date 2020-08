Combien coûte une rénovation énergétique?

Rénovation énergétique

Assainir un bien immobilier engendre toujours des frais. Mais à long terme les investissements qui visent à réduire la consommation d’énergie sont rentables.

La rénovation d’une maison doit être planifiée de façon minutieuse. Les investissements nécessaires et la rentabilité des mesures, notamment, doivent être clarifiés dès le départ. Raiffeisen Casa vous soutient dans ces démarches en mettant à votre disposition des outils d'aide, des exemples de calcul et des check-listes.

Dans un premier temps, un assainissement énergétique entraîne des investissements initiaux importants. A court terme, les économies annuelles semblent alors faibles par rapport aux frais. A long terme toutefois, une rénovation énergétique est rentable. L’analyse de la rentabilité doit prendre en compte des facteurs dont de nombreux propriétaires n’ont pas conscience: tôt ou tard, des dépenses importantes devront forcément être effectuées (remplacement du chauffage, rénovation de la façade, etc.). De plus, le prix des énergies fossiles va considérablement augmenter au cours de ces dix prochaines années en raison de la hausse des taxes et des impôts d’incitation.

Une composante importante du maintien de la valeur d’un bien

La rénovation énergétique représente également une composante importante de l’entretien d’un bien, et donc du maintien de sa valeur: elle est ainsi rentable en cas de vente. Il est également possible de déduire une partie des frais de rénovation du revenu imposable. Enfin, l’Etat vous apporte aussi une aide: 450 millions de francs provenant de la taxe sur le CO 2 prélevée sur les combustibles, sont affectés à l’aide financière des propriétaires, dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur bien immobilier.

Mais combien coûte l’isolation d’une façade ou combien prévoir pour un nouveau chauffage? Vous trouverez ici des conseils et astuces pour l’analyse, la planification et le calcul des coûts d’une rénovation énergétique. Découvrez des outils utiles et visualisez, à l’aide de deux exemples, les mesures de rénovation que vous pourriez mettre en oeuvre et ce qu’il vous en coûterait. Grâce à une check-liste vous pouvez également obtenir un calcul approximatif des frais que nécessiterait un assainissement énergétique de votre bien immobilier.

