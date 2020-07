Des quartiers durables, c’est possible!

Innovation

La société à 2000 watts n’a rien d’une utopie, comme le démontrent ces quartiers en Suisse qui ont déjà mis en œuvre cet objectif énergétique.

Comment mener les zones urbanisées existantes vers un avenir plus respectueux de l’environnement? Cette question occupe les urbanistes et les consultants en énergie depuis plusieurs années. Une chose est sûre, pour pouvoir atteindre les objectifs énergétiques fixés par les politiques, il est essentiel d’assainir les vieux quartiers.

Mode de vie durable sur un site «2000 watts»

En Suisse, il existe déjà des zones résidentielles qui servent de modèle de durabilité: les sites dits «2000 watts» sont à la pointe en matière d’efficience énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables et de respect du climat dans tout un quartier.

Le label «Site 2000 watts» ne se résume pas aux bâtiments individuels. Pour qu’une zone d’habitation reçoive cette distinction, ce sont les besoins en énergie et les émissions de CO 2 liés à la construction, à l’exploitation et à la mobilité générés par l’ensemble du site qui sont pris en compte. A cela s’ajoute un catalogue concernant les critères qualitatifs. Ce dernier soutient le développement d’un espace de vie diversifié et veille à garantir une mixité intéressante des affectations entre les zones résidentielles et commerciales, les restaurants et les bureaux. Un bon exemple est le quartier «Freilager» à Zurich.

Vie de famille et magasins zéro déchets

De 1927 à 2012, le site de 70’500 m2 situé au nord-ouest de la ville a servi d’entrepôt pour les marchandises hors taxes. Un no man’s land en bordure de Zurich, protégé par une clôture de barbelés. Aujourd’hui, ce quartier convivial abrite des appartements, des commerces, des restaurants et une garderie.

En s’y promenant, on ne remarque pas vraiment les engagements pris en matière de politique énergétique, mais derrière les façades des douze bâtiments, des technologies de pointe sont à l’œuvre. Les rejets thermiques produits par le centre de calcul voisin et des sondes géothermiques sont utilisés comme source d’énergie. Grâce à des compteurs intelligents, les habitants peuvent également consulter leur consommation d’énergie en temps réel.

Depuis l’ouverture d’un restaurant et d’un magasin, il existe également un lieu de rencontre convivial dans le quartier: le café boutique zéro déchet «Zollfrei» qui s’inscrit parfaitement dans le concept de la société à 2000 watts. Ceux qui viennent ici faire leurs achats doivent apporter leurs propres contenants.