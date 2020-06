De nouvelles maisons à base de vieux ponts

Innovation

Le recyclage marche aussi pour la construction. L’utilisation du béton recyclé permet d’économiser l’énergie, de préserver les réserves de gravier et fait de la place dans les décharges.

Depuis une soixantaine d’années, le béton domine dans la construction. Selon une étude du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa), ce ne sont pas moins de 1300 millions de tonnes qui ont déjà été employées en Suisse – une quantité difficilement imaginable – et quelque 40 millions de tonnes qui s’y ajoutent chaque année. Ce qui nécessite énormément de matières premières naturelles et d’énergie.



Les ressources se raréfient



Le béton se compose à 80% de gravier et de sable, auxquels on ajoute du ciment, de l’eau et des additifs. La moitié du gravier extrait en Suisse finit dans une bétonnière. Cependant, les réserves s’amenuisent lentement, mais sûrement. Dans de nombreuses fosses, on pourra encore creuser pendant dix ou vingt ans au maximum. Certes on trouvera encore du gravier au-delà de cette échéance, mais pour des raisons de protection du paysage et des eaux, il vaudra mieux ne pas le prélever. La Suisse doit préserver ses ressources et chercher d’autres alternatives.



Un problème d’image



Le granulat recyclé convient aussi bien que le gravier naturel à la production de béton. On l’obtient à partir de morceaux de béton démolis ou de gravats mixtes, qui contiennent, en plus du béton, des matériaux tels que des briques, du carrelage ou du crépi. Le béton recyclé s’utilise de façon différente selon qu’il est produit à partir de gravats purs ou de gravats mixtes. Ceci pour des raisons techniques, comme la résistance au gel, en ce qui concerne la construction des ponts, par exemple. Mais l’emploi de granulat de gravats mixtes est tout à fait envisageable pour la plupart des usages dans la construction des maisons.



Du point de vue écologique, tout parle en faveur du béton recyclé. Toutefois, seuls quelque 10% du béton produit en Suisse contient des matériaux recyclés. Cela n’est pas dû à la qualité des gravats, mais à l’absence de demande. Rien à voir non plus avec le prix, qui est presque identique entre le béton de gravier et celui à base de granulat. Le souci est ailleurs: pour beaucoup de gens, le béton recyclé évoque des décombres.



Pour lutter contre la mauvaise réputation du béton recyclé, la gravière Aebisholz (SO) organise régulièrement des ateliers pour les architectes, les ingénieurs et les autorités compétentes en matière de bâtiment. La ville de Zurich fait quant à elle office de pionnière dans la promotion des constructions durables: dans la mesure du possible, la moitié du béton utilisé pour les nouvelles constructions doit être recyclé.



Source: Journal de l’énergie, édition automne 2019