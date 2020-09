Chauffer votre résidence secondaire via smartphone

Innovation

La campagne «MakeHeatSimple» de SuisseEnergie vous explique comment commander à distance le chauffage de votre maison de vacances.

Le chauffage? Avec les températures qui grimpent, ce n’est pas vraiment la préoccupation principale en ce moment. Toutefois, c’est la période idéale pour planifier l’installation d’un système de chauffage commandé à distance. Parce que cet automne déjà, et plus encore cet hiver, vous apprécierez qu’il fasse bon dans votre résidence secondaire, dès votre arrivée. Grâce à un système de commande à distance, vous pouvez faire démarrer le chauffage un jour avant de prendre vos quartiers. Cela permet de réduire la consommation d’énergie de 30 à 60%, selon les calculs de SuisseEnergie dans le cadre de la campagne «MakeHeatSimple». C’est une économie annuelle de 200 à 800 francs pour les propriétaires d’un appartement de vacances et de 500 à 1300 francs par an pour ceux qui possèdent une résidence secondaire. Utilisez le calculateur pour savoir combien vous pourriez économiser exactement.



Pour en finir avec le gaspillage d’énergie

En installant un système de commande à distance pour votre chauffage, vous ne ménagez pas seulement votre portemonnaie mais vous contribuez aussi à protéger le climat. La plupart des quelque 700‘000 résidences secondaires, qui restent inoccupées près de 300 jours par an, continuent d’être chauffées tout au long de la saison froide. C’est un véritable gaspillage. Selon les calculs de l’Office fédéral de l’énergie, ce ne sont pas moins de 2200 gigawattheures qui pourraient être économisés chaque année. Cela correspond à environ 3% de la consommation annuelle d’énergie totale des ménages suisses et à 608’000 tonnes d’émissions de CO2.



Voici comment ça se passe

L'installation est simple et s'adapte à tout système de chauffage existant. Il est possible de commander le chauffage via une application ou n’importe quel navigateur internet. Votre résidence reçoit la commande au moyen d’une carte GSM intégrée ou via une connexion Internet et l'exécute. Ainsi, lorsque vous arriverez dans votre maison de vacances, il fera confortablement chaud. Après votre départ, vous pourrez à nouveau baisser la température, ce qui vous permettra d'économiser beaucoup d'argent et d'énergie. Le prix d'une telle installation se situe entre 500 et 2500 francs, selon la solution retenue. Un montant rapidement couvert par les économies réalisées sur les coûts énergétiques.