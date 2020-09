Ferienhaus: Einheizen per Smartphone

Innovation

Die Kampagne «MakeHeatSimple» von EnergieSchweiz informiert darüber, wie Ferienwohnungen per Fernbedienung beheizt werden können.

Heizen? Das ist bei den vorherrschenden sommerlichen Temperaturen ganz sicher kein Thema. Aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für die Planung einer ferngesteuerten Heizung. Denn spätestens im Herbst und erst recht im Winter weiss man es zu schätzen, wenn es bei der Ankunft im Feriendomizil schön warm ist. Dank einem Fernsteuerungssystem heizen Sie bereits einen Tag vor der Anreise ein. Der Heizenergieverbrauch kann so um 30 bis 60 Prozent reduziert werden, wie EnergieSchweiz in ihrer Kampagne «MakeHeatSimple» vorrechnet. Für Zweitwohnungsbesitzer bedeutet das je nach dem eine jährliche Ersparnis von 200 bis 800 Franken, bei einem Ferienhaus sogar 500 bis 1300 Franken. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, nutzen Sie den Kalkulator.



Schluss mit Energieverschwendung

Doch nicht nur für Ihr Portemonnaie, auch fürs Klima tun Sie mit einer Fernheizung etwas Gutes. Denn die meisten der rund 700‘000 Zweitwohnungen, die mehr als 300 Tage im Jahr unbewohnt sind, werden während der ganzen kalten Jahreszeit geheizt. Das ist Verschwendung pur. Gemäss Berechnungen des Bundesamt für Energie könnten jährlich 2200 Gigawattstunden eingespart werden. Das entspricht rund drei Prozent des Energieverbrauchs von Schweizer Haushalten und über 600‘000 Tonnen CO 2 -Emissionen.

So gehts

Die Installation ist einfach und passt sich jedem existierenden Heizungstyp an. Die Steuerbefehle können mit einem Mobiltelefon oder Computer via App oder über das Internet erteilt werden. Ihre Ferienwohnung erhält den Befehl über eine GSM-Karte oder über die Internetverbindung und führt ihn aus. Bei Ihrer Ankunft im Feriendomizil ist es dann gemütlich warm, nach der Abreise können Sie die Temperatur wieder senken und so viel Geld und Energie sparen. Der Preis einer solchen Installation liegt je nach Lösung zwischen 500 und 2500 Franken. Dieser Betrag ist durch die Ersparnis an Energiekosten schnell gedeckt.