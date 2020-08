So werden Sie zum Experten in Energieeffizienz

Bildung

Wer sich für effiziente Energienutzung interessiert, kann sich unkompliziert und kostenlos online über die neuesten Entwicklungen schlau machen.

Dank dem Internet war es noch nie so einfach, sich über ein bestimmtes Thema schnell und bequem zu informieren und sich weiterzubilden. Dies gilt auch in Sachen Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Ob Fachbuch, Tool oder Webinar – Energie Schweiz unterstützt verschiedenste Zielgruppen umfassend, damit diese sich die nötige Kompetenz erarbeiten können.



Sie besitzen ein Haus oder sind Verwalter?

Rund ums Haus gibt es viele Möglichkeiten, um Energie zu sparen. Sie müssen Ihre Heizung ersetzen? Falls Sie noch fossil Heizen, steigen Sie jetzt auf erneuerbare und nachhaltige Heizsysteme um. Informationen dazu bekommen Sie auf erneuerbarheizen.ch. Dank dem Heizkostenrechner können Sie auch gleich kalkulieren, welche Heizung wie viel CO 2 ausstösst und was dabei für Kosten anfallen. Sie planen eine Solaranlage für Ihr Zuhause? Auf Sonnendach.ch und Sonnenfassade.ch finden Sie heraus, wie viel Strom oder Wärme Ihr Dach oder Ihre Fassade produzieren kann. Sie möchten Ihre Liegenschaft renovieren? Für den Hausbesitzer gestaltet es sich zunehmend schwieriger, die Vor- und Nachteile einer energetischen Sanierung korrekt abzuwägen sowie im Förder- und Steuerdschungel die Übersicht zu bewahren. Die Berechnungshilfe «Dämmen, nicht nur malen!» zeigt Ihnen Ihre Vor- und Nachteile.



Sie sind Lehrer oder Eltern?

Energiethemen interessieren nicht nur Erwachsene, auch Kinder haben dazu viele Fragen. Für Lehrpersonen sowie auch für Eltern gibt es deshalb leicht verständliche Faktenblätter. Als spannende Alternative zum Unterricht im Klassenzimmer findet man hier Exkursionsideen in der ganzen Schweiz wie zum Beispiel den abwechslungsreichen Themenweg «Erlebnis Energie im Entlebuch».



Sie sind für eine Gemeinde oder in der Politik tätig?

Viele Gemeinden haben ein erhebliches Energiesparpotenzial, beispielsweise durch Nutzung von Solarenergie auf den Dächern. Wie viel Strom und Wärme aus Sonnenenergie in einer bestimmten Gemeinde produziert werden könnte, können Sie auf Energieschweiz.ch/solarpotenzial abfragen. Durch die Nutzung von Abwärme aus den Kehrichtverbrennungsanlagen und dem Abwasser einer Gemeinde können theoretisch rund 30 Gebäude beheizt werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Energie aus Ihren Infrastrukturanlagen gewinnen können.



Sind Sie in der Gebäudebranche tätig?

Für Sie gibt es die aufschlussreiche Fachbuchreihe «Energieeffizienz und erneuerbare Energien». Sie beinhaltet unter anderem Ausgaben zu «Licht im Haus», «Neubauten» und «Solararchitektur». Die Fachbücher können kostenlos über Energieschweiz.ch/fachbuchreihe heruntergeladen werden.



Ihr Fachgebiet ist die IT?

Serverräume und Rechenzentren sind in der Schweiz für rund 3 Prozent des gesamten Stromverbrauchs verantwortlich. Das Webinar zu effizienten Rechenzentren hilft Unternehmen, ihre Infrastruktur energieeffizienter zu gestalten. Weitere Webinare zu effizienten elektrischen Antrieben gibt es auf Topmotors.ch. Auch zu mehr Effizienz bei der Beleuchtung und sowie den Kälteanlagen erhält man viel Informationen. Und falls die Anlagen ersetzt werden sollen, hilft ProKilowatt weiter, ein Programm, das Effizienzmassnahmen unterstützt.



Sie wollen es einfach wissen?

Sie interessieren sich grundsätzlich für Energiethemen. Auch für Sie haben wir etwas. So gibt es unter anderem zum Thema Mobilität aufschlussreiche Beiträge, etwa im Zusammenhang mit energieeffizienten Personenwagen, inklusive einer Übersicht über alle Antriebstechnologien. Oder vielleicht möchten Sie mehr zu Shared Mobility oder Elektromobilität wissen?



Fazit: Ganz unabhängig davon, ob Sie gezielt nach Informationen für ein Projekt suchen oder ganz allgemein Ihr Wissen zum Thema Energieeffizienz erweitern möchten, auf Energieschweiz.ch/auszeit gibt es jede Menge spannenden Lesestoff.