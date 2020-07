Was bringt Homeoffice für die Umwelt?

Bildung

Momentan erleben viele Menschen zum ersten Mal, wie es ist daheim zu arbeiten. Das bringt neue Argumente in die Diskussion zu Sinn und Unsinn von Homeoffice.

Homeoffice gab es schon vor Covid-19. Doch die Meinungen zur Arbeit daheim gehen auseinander. Einige Unternehmen schwören darauf. Sie finden, es habe einen positiven Einfluss auf Konzentration und Motivation. Für andere klingt es nach bezahlten Ferien.

Wie steht es mit Homeoffice in der Schweiz, wo 2018 ein Viertel der Beschäftigten zumindest gelegentlich zu Hause gearbeitet hat?



Die Zahlen, basierend auf einer Berechnungsformel der Klimaschutz-Stiftung myclimate, klingen vielversprechend: Würden 450'000 Erwerbstätige in der Schweiz einmal pro Woche zu Hause statt im Büro arbeiten, dann würden sie rund 4,5 Millionen Kilometer weniger mit dem Auto fahren und 2,6 Millionen Kilometer weniger mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. So könnten pro Woche 1400 Tonnen CO 2 eingespart werden.



Es kommt auf die Perspektive an



Das klingt nach viel. «Doch diese Zahlen müssen in einen Kontext gestellt werden», warnt Clive Muller, Direktor der Abteilung für Luft-, Klima- und Technologierisiken des Kantons Waadt. «In Wahrheit hat das Homeoffice nicht so viel Einfluss. Menschen, die zu Hause arbeiten, verursachen zwar weniger Pendlerverkehr. Aber privat sind sie trotzdem unterwegs. Dazu sollte man beachten, dass die Bevölkerung mehr zum Einkaufen und zur Freizeitgestaltung als aus beruflichen Gründen reist. Also, ja, 1400 Tonnen CO 2 scheinen eine ganze Menge, aber wenn man es genauer analysiert, ist es überhaupt nicht viel.»



Tatsächlich hat die Schweiz nach Angaben des Bundesamts für Umwelt im Jahr 2017 ganz andere Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre freigesetzt, nämlich 47,2 Millionen Tonnen äquivalentes CO 2 (ohne den internationalen Luft- und Seeverkehr) oder 5,6 Tonnen pro Einwohner (davon 4,5 Tonnen CO 2 ).



«Der Verkehr ist für rund 50 Prozent der Schadstoffemissionen verantwortlich», sagt Clive Muller. «Wenn wir von einem Tag pro Arbeitswoche im Homeoffice ausgehen, können wir die lokalen Emissionen um 20 Prozent reduzieren. Da jedoch schätzungsweise 50 Prozent des in der Stadt gemessenen Feinstaubs von aussen kommen, wird in Wirklichkeit nur 1/20 Mikrogramm des Feinstaubs eingespart. Damit die Arbeit von zu Hause aus wirklich etwas bewirken kann, müsste sie massiv ausgebaut werden», sagt Muller.



Längere Arbeitswege werden in Kauf genommen



«Offiziell arbeiten nicht sehr viele Personen im Homeoffice und es gibt nicht nur positive Aspekte. Einige Arbeitnehmende entscheiden sich für einen Job, der weiter weg von ihrem Wohnort ist, dafür können sie einen Tag zu Hause arbeiten. Das führt in der Summe zu einer negativen Mobilitätsbilanz, da ihre zurückgelegten Kilometer immer noch überdurchschnittlich hoch sind», warnt Christian Liaudat, Leiter der Stelle für Beobachtung und Mobilitätsprognosen des Kantons Waadt.



Diese Zahlen werden durch eine Studie bestätigt, die im Dezember vergangenen Jahres in der der englischen Fachzeitschrift «Built Environment» unter dem Titel «Home Office: Nimmt die Mobilität ab oder erhöht sich die Toleranz für Entfernungen?» veröffentlicht wurde.



Laut dieser Untersuchung von Emmanuel Ravalet und Patrick Rérat von der Universität in Lausanne legte 2015 ein Mitarbeiter, der im Homeoffice arbeitet, 244 Kilometer pro Woche zurück. Zum Vergleich: Ein Arbeitnehmer, der kein Homeoffice macht, kommt auf 210 Kilometer.



Der Rebound-Effekte



«Wir sprechen hier von einem ‹Rebound-Effekt›», sagt Christian Liaudat. «Das heisst, wer weniger weit zur Arbeit fährt, reist für Ausflüge oder Freizeitaktivitäten öfter und weiter», erklärt er. Kurz gesagt, ist die Umweltbilanz von Personen im Homeoffice nicht unbedingt besser. «Dennoch ist das Homeoffice offensichtlich ein wichtiger Schritt in die Zukunft», findet Liaudat.



Studienautor Emmanuel Ravalet stimmt zu: «So wie Homeoffice derzeit praktiziert wird, bringt es keine wesentliche Verbesserung. Wenn Homeoffice weiter verbreitet wäre, auch bei Menschen, die in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen, dann hätte dies positive Auswirkungen auf die Umwelt.»