Mais où tracer la frontière? Et qui devrait la fixer?

Perfectionner le corps et l’esprit, peut-être même devenir immortel: où est le mal? En fait, cette évolution soulève de nombreuses questions éthiques et politiques. La science est à un tournant, car elle aura de plus en plus de possibilités de «cyborgiser» l’homme. Dans le même temps, les exigences en termes de réglementation augmentent. Parce que le progrès ne doit pas signifier que tout ce qui est possible se produit réellement, surtout si l’on n’a pas réfléchi à l’avance où l’on compte fixer les limites. Mais qui décide jusqu’où on peut aller? C’est indéniable: le monde est actuellement dans une sorte de «course à l’armement» de l’IA. Les pays qui dictent des lois trop strictes courent le risque d’être dépassés par ceux qui optent pour une réglementation plus souple. Et n’oublions pas que les nouvelles technologies ne sont pas les seules à devoir être réglementées. Les personnes qui les conçoivent ou les utilisent ont aussi besoin de limites claires. Baptisée «Human meets Digital», la Volvo Art Session 2019 abordera notamment, parmi ses principales thématiques, celles de savoir justement où fixer les limites.