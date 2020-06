Grâce à des caméras et à des capteurs dans le véhicule, Volvo souhaite résoudre le problème de la conduite sous l’effet de stupéfiants mais aussi celui des distractions pendant le trajet. Le système observe l’état du conducteur et intervient en urgence si celui-ci ne réagit pas à des signaux d’avertissement et que des accidents aux conséquences sérieuses sont imminents. Une telle intervention pourrait prendre la forme d’une réduction de la vitesse, d’une notification à la centrale d’intervention Volvo on Call, et, en dernière instance, du freinage et du stationnement sûr du véhicule.