Was wollen die Transhumanisten?

Transhumanisten wollen mehr als nur diesen einen Schritt weiter gehen. Das Ziel der transhumanistischen Bewegung ist die Befreiung des Geistes aus dem defizitären menschlichen Körper. Hinter diesem Gedanken steckt die Überzeugung, dass die menschliche Evolution an einem Punkt angelangt ist, an dem sie an ihren eigenen Fortschritt – also an die Technik – abgebeben werden soll. So sollen individuelle Defizite behoben und soziale Ungerechtigkeit beseitigt werden.