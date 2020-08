Kampf gegen die Cholera

Im Frühling dieses Jahres reiste Ebel nach Mosambik. Sie half nach dem verheerenden Zyklon Idai im Kampf gegen die Cholera, bei der Versorgung mit Lebensmitteln oder bei der Unterstützung der traumatisierten Menschen. «Stellen Sie sich vor, um Sie herum tobt ein Sturm, die Häuser fliegen weg – und Sie kauern alleine mit Ihren Kindern an einer Wand. Von nachmittags bis morgens um sechs Uhr. Man muss den Menschen erstmal wieder Mut machen und ihnen helfen, die eigene Stärke wiederzufinden», sagt sie in einem Interview mit dem «Tagesspiegel».

Katharina Ebel ist in Bayern geboren. Bereits mit 14 Jahren wusste sie, was sie später machen will: Geschichten von Menschen in Kriegsgebieten erzählen. Dazu inspiriert haben sie unter anderem die Bilder des brasilianischen Fotojournalisten Sebastião Salgado. Seine Aufnahmen aus Afrika dokumentieren nur allzu deutlich, was Menschen auf der Flucht erleiden müssen. Katharina Ebel ging nach dem Abitur in das südliche Afrika. Sie war dort als Fotografin tätig und wollte zunächst Tiermedizin studieren. Später berichtete sie für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und die Nachrichtenagentur aus verschiedenen Ländern Afrikas.

Seit 2014 ist sie für die Organisation SOS-Kinderdorf tätig, eine nichtstaatliche, unabhängige und konfessionell ungebundene Organisation, die in 130 Ländern aktiv ist. Sie setzt sich für die Bedürfnisse von Kindern ein. Sowohl in den Kinderdörfern als auch in den Familienstärkungsprogrammen, damit die Kinder erst gar nicht ins Kinderdorf kommen. Die zentrale Aufgabe ist es, Kindern ein sicheres Zuhause zu geben. 2016 übernahm Katharina Ebel den Posten als Leiterin des Syrien-Programms der Organisation. Inzwischen hat sie unzählige Krisen- und Kriegsgebiete besucht, um dort aktiv Hilfe zu leisten. Und sie ist überzeugt: «Ich glaube nicht, dass man Krieg mit Krieg bekämpfen kann oder Gewalt mit Gewalt. Eine andere Lösung als eine diplomatische gibt es für mich nicht.»