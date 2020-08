So raucht man im Jahr 2019

Der Jahreswechsel ist die Zeit der Vorsätze und der frischen Ideen: Gerade regelmässige Raucher nehmen sich immer wieder vor, aufzuhören. Es gibt eine Alternative.

Der Gedanke an das Aufhören ist vernünftig, die Realität oft hart. Zu verführerisch ist der Drang nach dem gewohnten Nikotinkick, zu wichtig die Rituale, die mit dem Rauchen einhergehen. Das beruhigende Gefühl, etwas in den Händen zu halten, der sinnliche Zug an der Zigarette und nicht zuletzt der soziale Aspekt: Selbst in den kleinsten Zigi-Pausen kommen Raucher oft miteinander ins Gespräch.

Unglaublich einfache E-Zigarette

Das Dilemma ist ganz klar. Mit einer nikotinfreien Lebensweise bewirkt man auf lange Sicht Wunder für seine Gesundheit und letztendlich auch fürs Portemonnaie. Ganz mit Rauchen aufzuhören ist eindeutig das Beste. Manche können es von einem Tag auf den anderen. Andere machen einen Entzug und bauen langsam ab. Viele schaffen es leider nicht, dem Rauchen ganz zu entsagen. Für Letztere gibt es jetzt eine Alternative zu herkömmlichen Zigaretten: Mit «Red Kiwi Nude» bringt die Aargauer Firma Next Tröber eine neuartige E-Zigarette auf den Markt, die unglaublich einfach zu bedienen ist und Nikotindampf in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie etwa Mango oder Menthol anbietet.

Nicht mehr wie ein Aschenbecher stinken

Als Alternative zur Zigarette will die Schweizer E-Zigarette den Konsum von Nikotin von einigen störenden Nebenerscheinungen befreien. «Red Kiwi Nude» verspricht: Keine stinkenden Finger und Kleider mehr und praktisch keine störenden Geruchsemissionen, die das Umfeld belästigen.

Natürlich ist das Paffen einer elektronischen Zigarette nicht mit einer normalen Zigarette vergleichbar. So verliert etwa die berühmte «Zigarette danach» durch den Elektro-Dampfer einiges an Charme. Dafür stinken du und deine Wohnung nicht mehr wie überfüllte Aschenbecher. Deine bessere Hälfte und deine Gäste werden es dir danken!