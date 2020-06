Eine Perfektionistin meistert Küche, Kinder und Karriere

Kinder, Küche, Karriere. Das alles unter einen Hut zu bringen sei manchmal eine Herausforderung, sagt Schuler. Doch klagen will die Spitzenköchin (14 Gault Millau Punkte) nicht. Im Gegenteil: Sie und ihr Mann Stephane hätten es so gewollt. Das Koch-Paar, das sich im Schweizer Restaurant an der World Expo in Shanghai kennen gelernt hat, ergänzt sich perfekt. «Wir sind ein Team und haben die gleichen Träume. Das macht vieles einfacher».