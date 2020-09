Er mag einen aussergewöhnlich gewöhnlichen Namen tragen. Doch mangelndes Profil ist bei Thomas Müller kein Thema. Der heute als Senior Project Advisor tätige Ingenieur ist viel in der Welt herumgekommen und leitete für seinen international tätigen Arbeitgeber Geschäftseinheiten in der Schweiz, den USA und in China. Die Öffnung der Volksrepublik für den Kapitalismus hat er hautnah miterleben können und auch sonst hat der vielseitig Interessierte frei nach seinem Lebensmotto «Der Weg ist das Ziel» immer wieder Herausforderung gesucht.