Die 19 Geheimnisse der Jungfrau

Das Martinsloch

Die Sonne in der Felswand

Manchmal scheint in Grindelwald die Sonne aus dem Berg. Was wie ein Märchen klingt, ist aber keines: Vom 24. November bis zum 22. Januar blinzelt die Sonne auf ihrer Reise am Himmel durch das Martinsloch am Eiger. In dieser Zeit leuchtet jeweils von 12.30 bis 13 Uhr ein Bündel von Sonnenstrahlen an der Westseite der Felswand auf, das man von Grindelwald aus betrachten kann. Aber nur an einer bestimmten Stelle – nämlich auf dem Platz bei der reformierten Kirche und der Bäckerei Wüthrich.

Wie es entstanden ist, weiss eigentlich niemand. Aber die Sage behauptet, der heilige Martin, den wir aus der Geschichte mit dem halbierten Mantel kennen, habe die Berge auseinandergestossen, damit das Gletscherwasser nicht mehr gestaut und das Tal nicht mehr von unberechenbaren Fluten heimgesucht werde. Dabei hatte er sich mit seinem Gehstock am Berg abgestossen und so aus Versehen ein Loch hineingedrückt. Wenn sein Stock also einen Durchmesser von etwa zwei Metern hatte, kann man sich fragen, wie gross denn sein Mantel gewesen sein musste.