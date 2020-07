Immer wieder.

Tom Lüthi über Routine im Motorsport und Alltag.

Er bereist jedes Jahr mehr als 12 Länder, legt unzählige Kilometer auf den verschiedensten Rennstrecken dieser Welt zurück: Als einer der erfolgreichsten Schweizer Motorradrennfahrer ist Tom Lüthis Alltag von einem strikten Zeitplan geprägt, dessen Termine nicht nur mal ein paar Kilometer voneinander entfernt liegen. Heute Spanien, morgen Zürich, kurz zur Familie nach Bern, ein paar Stunden später schon in Qatar auf dem Motorrad – dieser Ablauf ist für Tom keine Seltenheit. Damit alles reibungslos klappt, braucht Tom Partner, auf die er sich verlassen kann. Worauf legt der Emmentaler, der seit 2009 von Hertz als Partner begleitet wird, besonderen Wert in seinem getakteten Alltag?

Tom, du bist nun seit Jahren in der Motorradweltmeisterschaft dabei – seit wann genau, und wie viel Zeit hast du wohl seither mit Reisen verbracht? Schwierige Frage – ich bin 2003 meinen ersten Grand Prix gefahren, damals noch in der 125ccm-Klasse, in der ich 2005 den WM-Titel holte. Das sind also nun fast 16 Jahre. Alles in allem bin ich wohl mehr im Ausland als zu Hause in der Schweiz. Wenn man die jährlich 19 Rennen plus die Tests, die zwei bis drei Mal pro Jahr ausserhalb der Rennweekends stattfinden, mitbedenkt, dann komme ich wohl auf mindestens 50 Tage, die ich jedes Jahr nur mit Reisen verbringe. Viele davon natürlich im Ausland, wo ich auf gute Organisation angewiesen bin.

Wie sieht eure Mobilität im Ausland jeweils aus – gibt es da nach 16 Jahren Weltmeisterschaft auch gewisse Routinen? Klar, man bereist immer wieder dieselben Orte – da hat man schon seine Routinen. Ich reise tendenziell gerne möglichst knapp vor dem Rennwochenende an und bin dann nach dem Rennen am Sonntag auch ziemlich schnell wieder auf dem Weg nach Hause. Sonst verbringt man irgendwann gar keine Zeit mehr in der Schweiz. Meist reisen wir per Flugzeug an und sind dann darauf angewiesen, dass wir möglichst schnell vom Airport zur Rennstrecke kommen – lange Wartezeiten sind da fehl am Platz. In diesen Momenten bin ich sehr dankbar dafür, Hertz als Partner zu haben. So muss ich mich nie darum sorgen, ob das mit dem Mietwagen klappt.

Wie verbringst du denn jeweils die Zeit zwischen den Rennwochenenden? Als Aussenstehender kann man sich den Ablauf von den Trainings und der Zeit zwischen den 19 Rennen, die der Moto2-Rennkalender inzwischen mit sich bringt, kaum vorstellen –verständlicherweise. Wir haben ausserhalb der Rennweekends sehr viele Partner- und Sponsorenverpflichtungen, plus tägliches Fitnesstraining und oftmals auch Physio-Termine. Ich bin somit fast nonstop unterwegs und habe wenig Zeit zu Hause.