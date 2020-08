Mit Hertz und Air Zermatt direkt ins Skivergnügen

Mit Air Zermatt gelangt ihr dann flugs in die Höhe: Euch erwartet ein unvergesslicher Helikopter-Flug in den Walliser Alpen. Danach geht es nicht etwa zurück zur Talstation, sondern der Pilot landet direkt auf der Piste und entlässt euch in ein ausgiebiges Skivergnügen. Wie lange ihr fahren wollt, entscheidet ihr: Alle aus der Gruppe erhalten ein Skiticket für den ganzen Tag.