Mehr als einfach süss

Zaubermittel Sanddorn

“Salz hebt den Geschmack von Süssem hervor, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Genauso wie eine Prise Zucker ein herzhaftes Gericht noch besser machen kann”, erklärt Sebastian Rösch. Dominant süsse Komponenten seien dagegen auch bei einem Dessert unglücklich. “Wenn man vor dem Dessert eine Cola trinkt, sind die Geschmacksnerven ja auch nicht mehr in der Lage, die feinen Nuancen zu unterscheiden.“ Der Grad der Süsse ist überhaupt ein grosses Thema. “Besonders in längeren Menüfolgen lege ich grossen Wert darauf, dass das Dessert die Gäste nicht erschlägt, sondern auch erfrischt. Der Sanddorn, dessen Säure prägnanter ist als die der meisten Zitrusfrüchte, drängt sich da natürlich auf – zumal ich so auch einen regionalen Baustein in das Gericht einfliessen lassen kann”, führt Rösch aus.