Vom Gourmetkoch zum Retter der Bio-Lebensmittel

Mirko Buri kämpft in Köniz mit einem innovativen Konzept erfolgreich gegen Food Waste – und erklärt, was wir gegen die Verschwendung tun können.

«Die hier wären alle in der Biogas-Anlage gelandet, wenn wir sie nicht gekauft hätten», sagt Mirko Buri und stellt eine Kiste mit Tomaten auf den Tisch. Die Tomaten stammen von einem Bio-Hof in der Region, sind leuchtend rot und besitzen eine makellos glatte Haut. Auf den ersten Blick ist an ihnen nichts auszusetzen.

Warum also hätten sie als Food Waste enden sollen? «Einige davon sind schlicht und einfach zu gross», erklärt Buri. «Bei anderen hat sich unten eine winzig kleine zweite Tomate gebildet. Das reicht schon, um sie für den Handel unattraktiv zu machen.» In der zweiten Kiste, die er an den Tisch bringt, stapeln sich appetitlich aussehende Karotten. Ein paar davon weisen winzige Risse auf, die meisten fielen aber nur deshalb durch die Qualitätskontrolle, weil sie geringfügig zu dünn oder zu kurz geraten sind.



Dass es sich bei Food Waste in den allermeisten Fällen mitnichten um minderwertige Ware handelt, sondern um Produkte, die lediglich ein wenig von der Norm abweichen, ist vielen Konsumenten in der Schweiz gar nicht bewusst. Umso mehr liegt Buri daran, in seinem Restaurant «Mein Küchenchef» in Köniz, bei Caterings und Events und im Rahmen von Kursen Aufklärungsarbeit zu leisten. «Anfangs hatten die Leute ein völlig falsches Bild von unserem Konzept», erklärt er. «Sie dachten, wir würden abends halb vergammelte Ware aus den Containern hinter den Supermärkten stibitzen und daraus dann unsere Gerichte zubereiten. Dabei arbeite wir nur mit besten Bio-Produkten, die einfach aus diversen Gründen für den Handel nicht attraktiv sind.» Inzwischen retten Buri und seine Mitstreiter pro Jahr 28 Tonnen biologisch produzierte Lebensmittel aus der Region vor der Mülltonne.



Wer bei Buri einkehrt, hat die Wahl zwischen einem täglich frisch zubereiteten Menü und einer Reihe von A-la-Carte-Gerichten, die das «Mein Küchenchef»-Team mit der Sous-vide-Technik haltbar gemacht hat. «Dank diesem Kniff sind wir in der Lage, den Bauern überschüssige Ware auch dann abzukaufen, wenn wir sie nicht unmittelbar verwenden können», erklärt der Chef. «Die Qualität der Gerichte ist dank der schonenden Konservierungsart ausgezeichnet. Dass wir sie im Plastikbeutel aufwärmen, verstecken wir nicht vor den Kunden, sondern erklären ihnen, warum wir das tun.»