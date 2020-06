Exotisches Gemüse aus dem Berner Seeland

Neben dem Modell mit der Vermietung von Anbaufläche, die ihm natürlich auch Planungssicherheit gibt, schreibt Stefan Brunner potenzielle Abnehmer in der Gastronomie via Whatsapp an. «In einem speziellen Chat habe ich rund 130 Personen zusammengefasst. Wenn ich weiss, was ich in den kommenden Tagen ernten werde, stelle ich das entsprechende Angebot in den Chat», beschreibt Brunner diesen Geschäftszweig. Für welches Modell auch immer sich die Gastronomen entscheiden: Sie tun der Umwelt etwas zuliebe. Viele der Produkte, die Brunner anbietet (darunter auch die Baby-Versionen von Rüebli, diversen Kohlsorten, Haferwurzeln oder Mais), müssten sie sonst aus dem Ausland importieren. Und besonderen Eindruck machen die Köche den Gästen so auch, viel mehr noch als mit exotischer Importware.

Exotisches findet sich übrigens durchaus auch auf Stefan Brunners Hof. Für ein japanisches Restaurant zieht er Gemüse, das eigentlich im asiatischen Inselstaat heimisch ist. Zum Beispiel Gobo. Die bis eineinhalb Meter lange, fleischige Wurzel isst man gekocht, mit oder ohne Schale. Ihr Geschmack ist erdig und erinnert an den von Schwarzwurzeln oder Topinambur. Weitere gefragte Produkte sind diverse japanische Gurken- und Spinatsorten. Nicht immer ist die Aufzucht der ungewöhnlichen Gewächse ganz einfach. «Mit meinem Quinoa hatte ich zum Beispiel ziemlich zu kämpfen», sagt Brunner. Weil die Pflanze im Gegensatz zu Amarant nur sehr langsam wachse, müsse man stets jäten, damit sie nicht von Unkraut überwuchert werde. Trotzdem: Quinoa aus Spins bei Aarberg – die Anbaufläche beläuft sich bereits auf eine Hektare – ist eine Erfolgsgeschichte. Wie die des Eichhofs überhaupt.