Der Garten Eden im Tessin

Das Castello del Sole in Ascona verbindet wie kein zweites Schweizer Hotel Luxus mit Nachhaltigkeit. Auch und gerade, wenn es ums Essen geht.

Dort, wo die Maggia in den Lago Maggiore fliesst, steht umgeben von Wiesen und uralten Bäumen das Castello del Sole. Das vielleicht schönste Hotel der Schweiz nimmt aber nicht nur wegen seiner geografischen Lage und der schmucken, teils über 500 Jahre alten Gebäude eine Ausnahmestellung unter den Luxusherbergen des Landes ein. Einmalig ist auch sein 140 Hektar grosser Garten mit exotischen Obst- und Gemüsesorten, Kräutern, Blüten und Gewürzen.



Was andere Betriebe aus der Ferne einfliegen lassen müssen, finden die Köche des Castello vor der Haustür. Sie gehen einfach in den Garten hinaus und pflücken ihre Zutaten. Frischer – und ökologischer – geht es nicht. Transport und Lagerung im Kühlhaus entfallen komplett.



150 Kilo Yuzus pro Jahr

Weitherum berühmt sind die vier stattlichen Yuzubäume, die seit 15 Jahren im Garten des Castello stehen. Inzwischen werfen sie im Jahr rund 150 Kilo der edlen Zitrusfrüchte ab, deren komplexer Geschmack an Zitronen und Mandarinen erinnert. «Wir pflanzen vor allem das an, was wir sonst nur mit grossem logistischen und finanziellen Aufwand bekommen würden», sagt Küchenchef Mattias Roock. Neben den Yuzus finden sich im Tessiner Garten Eden unter anderem auch der prickelnd-scharfe Szechuanpfeffer, Mini-Kiwis, Nashi-Birnen und Pepkinos, mexikanische Mini-Gurken, die ein äusserst erfrischendes Aroma besitzen und wie winzige Wassermelonen aussehen.



Weil die Ernte so reich ist, serviert Roock seinen Gästen im Fine-Dining-Lokal Locanda Barbarossa seit drei Jahren ein ständig wechselndes Menü, dessen Zutaten bis auf Fisch, Fleisch und Käse aus der Region voll und ganz dem Castello-Garten und dem hauseigenen Landwirtschaftsbetrieb Terreni alla Maggia gleich nebenan entstammen. «Wir haben viele Gäste, die sich Gedanken über Nachhaltigkeit machen. Für sie ist so ein Menü etwas ganz Besonderes», erklärt der Küchenchef.