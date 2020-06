Mach mit und gewinne diesen coolen Volvo XC40

Modernste Grundausstattung, schwedische Qualitätsansprüche und über 50 Kilometer elektrischer Reichweite: Der neue Volvo XC40 T5 Twin Engine ist ein Traum – der für dich bald Realität werden könnte!

Die Bedürfnisse der heutigen Autogeneration könnten widersprüchlicher nicht sein. Auf der einen Seite möchte man uneingeschränkte Mobilität und einen hohen Komfort. Auf der anderen Seite stellt der moderne Autofahrer den Anspruch an Nachhaltigkeit und einen möglichst kleinen CO 2 -Fussabdruck. Diesem Anspruch Rechnung zu tragen, setzt eines voraus: Fortschritt.



Unterwegs mit Strom



Und genau diesen Fortschritt, der all diese genannten Bedürfnisse gekonnt vereint, bringt der schwedische Automobilhersteller Volvo, indem er sein Programm um einen kompakten und gleichzeitig sparsamen City-SUV erweitert. Der Volvo XC40 T5 Twin Engine ist mit einem komplett neuen Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang ausgestattet und erfreut mit einer elektrischen Reichweite von über 50 Kilometer.

Mit der Einführung des neuen Volvo XC40 T5 Twin Engine ist nun jedes der sieben Volvo Modelle auch als Plug-in-Hybrid-Version erhältlich. Damit stärkt der schwedische Premiumhersteller seine Position als führender Anbieter von Plug-in-Hybrid-Modellen im Schweizer Markt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur konsequenten Elektrifizierung der Marke.



Kräftig, praktisch, gut ausgestattet



Wer jetzt Einbussen in Sachen Fahrvergnügen erwartet, irrt sich. Dank seiner hohen Systemleistung von 262 PS beschleunigt der XC40 T5 Twin Engine vom Stillstand auf 100 km/h in nur 7,3 Sekunden. Da die CMA-Plattform von Anfang an auf Elektrifizierung ausgelegt wurde, bleibt der Gepäckraum des XC40 T5 Twin Engine unverändert gross.



Auch die umfassende Grundausstattung beeindruckt: Bereits die Basisversion Momentum des Volvo XC40 T5 Twin Engine enthält nebst zahlreicher Assistenzsystemen unter anderem einen hochauflösenden 9-Zoll-Multimedia-Touchscreen mit Smartphone-Integration inklusive Navigationssystem, ein digitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument und die praktische Volvo On Call Funktion, mit der Volvo-Besitzer aus der Distanz auf das Fahrzeug zugreifen und dieses auch an weitere Personen ausleihen können.