Kurz vor dem Zwischenziel

Der Erfolg des Kantons Thurgau bei der E-Mobilität zeigt sich auch bei den CO 2 -Emissionen. Hier liegt der Kanton aus der Ostschweiz in den ersten neun Monaten 2019 mit 134 g/km auf Platz eins und hat im Vergleich zu den anderen Kantonen den tiefsten CO 2 -Ausstoss. Um die Ziele des Bundes zu erfüllen, muss dieser aber weiter sinken. Der Bund schreibt einen maximalen CO 2 -Ausstoss von durchschnittlich 130 g/km vor. Ab 2020 liegt die Vorgabe bei 95 g/km.