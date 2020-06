Die Reichweite ist keine Ausrede mehr

Test auf 2260 Metern Höhe

Mit dem Kona electric werden wir also durch die Schweiz kurven - um herauszufinden, was an den Vorurteilen gegenüber Elektroautos heutzutage noch dran ist. Gespannt steigen wir ein.

Als wir losfahren, zeigt das Display eine Reichweite von 494 Kilometer an. Und in Testberichten heisst es, das kompakte Gefährt meistere auch lange Fahrten durch die Alpen. Also machen wir uns von Zürich auf Richtung Sustenpass, der auf beeindruckenden 2260 Metern über Meer liegt.