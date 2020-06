«Ich möchte die Leute motivieren, dass sie neue Dinge ausprobieren»

Nicht nur die Sommerhitze 2019 treibt den Olympiasieger Iouri Podladtchikov (30) in die kühlen Berge. Er nutzt die Ruhe in der Höhe, um eine wichtige Frage zu klären: Wie geht es weiter bis zu den Olympischen Spielen 2022 in China? Sein Wettkampf wird ausgerechnet in jener Pipe stattfinden, in der er eine Hirnerschütterung erlitt. Kommt hinzu, dass er sich die letzten drei Saisons jeweils schwere Verletzungen zuzog.