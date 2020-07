«Gebe lieber 50 statt 140 Franken

Wie passt das zu seiner Vielfliegerei? «Beim Auto kann ich etwas ändern, ein Zeichen setzen», sagt Podladtchikov. Das sei bei vielen anderen Dingen nicht so einfach. Das Fliegen etwa gehöre zu seinem Job und seinem Lebensziel als Profiboarder. «Wenn es co2tiefergelegte Flugzeuge gebe, würde ich sie sofort benutzen». Bewusster Leben bedeute für ihn nicht banaler Verzicht, sondern bewusste Wahl. «Dazu gehört vieles, gerade beim Thema CO 2 , das sehr komplex ist.» Er lebt in einer 2000-Watt-Liegenschaft, fährt mit reinem Stromantrieb in die Stadt und denkt öfter als früher über seinen Konsum nach, beispielsweise beim Fleisch. Als er auf dem Parpaner Rothorn aus der Gondel steigt, steht er auf blanken Steinen - im November, auf 2865 Metern über Meer. Beim Blick ins Tal sieht er keine durchgehende Abfahrt.

Er zitiert Quincy Jones, einen der einflussreichsten Musiker und Produzenten, der sagte: «To be hip, you have to be aware». Frei übersetzt: Um zeitgemäss zu sein, musst du die Augen offen haben. Menschen etwas vorschreiben will Podladtchikov aber nicht. Vielmehr habe er als Vorbild eine Verantwortung und könne vielleicht andere inspirieren, sich ebenfalls bewusst zu entscheiden. «Jede und jeder kann den eigenen Schaden verringern.» Das kann nicht nur ein gutes Gefühl auslösen, sondern auch handfeste Vorteile haben. Diesen Gewinn erlebt er jede Woche. «Beim Tanken gebe ich viel lieber 50 statt wie früher 140 Franken aus». Möglich macht das der sehr effiziente Motor, der zusammen mit dem Elektroantrieb und vollen Batterien rund 2 Liter Benzin und 11,5 kWh auf 100 Kilometer verbraucht (gemäss Normfahrzyklus).