Virtuelles Fahren

Das Thema Digitalisierung wird künftig zentral sein. Zumal in der Autowelt, wo Begriffe wie Antrieb, Leistung oder Fahrverhalten in den Hintergrund rücken und durch Themen wie «Virtual Reality», «Intelligent Materials» oder «Immersive In-Car-Entertainment» ersetzt werden. Da erstaunt es nicht, dass die Hersteller ihre Ausblicke inzwischen auch rein virtuell vermitteln: Was in der Autowelt von Übermorgen sein wird, kann so bereits heute erlebt werden.

BMW ermöglichte an der «Consumer Electronics Show» in Las Vegas eine Virtual-Reality- Testfahrt im Vision iNext – einem Konzeptfahrzeug, das die Vorstellungen der künftigen Mobilität darstellt: Mit Elektroantrieb natürlich, aber auch mit Lenkrad und Pedalen, weil der Lenker die «Freude am Fahren» weiterhin erleben soll. Doch im Vordergrund steht das digitale Erlebnis.

INTERAKTIVE MATERIALIEN

Der BMW Vision iNext existiert ganz real; ein stattlicher SUV aus Metall, Kunststoffen, Glas und viel Elektronik. Das digitale Innenleben des iNext lässt sich nicht nur per Spracheingabe, sondern auch über verschiedene Oberflächen steuern – denn selbst die Materialien sind in Zukunft interaktiv. Die kunstvoll geschwungene Armlehne aus Holz zwischen den Vordersitzen etwa funktioniert wie ein grosses Touchpad und versteht alle Kommandos eines Smartphone-Bildschirms.