STARK, SICHER, STILVOLL

Herr Ischi, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie den Namen Alfa Romeo hören?

Italienisches Temperament, gebündelt mit Charme und leidenschaftlichem Stil.

Alfa Romeo wirbt mit dem Slogan «La meccanica delle emozioni».

Inwiefern passt das zu den neuen Modellen Giulia und Stelvio?

Er passt, weil er die Botschaft gezielt und auf das Wesentliche reduziert transportiert.

Was ist an diesen Autos besonders emotional – was ist besonders italienisch?

Alfa Romeo schafft es, seiner Linie treu zu bleiben. Auffällig ist die Frontpartie, die unverkennbar italienisch ist. Wo früher das Chromgrill-Dreieck (Trilobo) prägend war, ist heute eine filigrane, aber dominante Lösung mit Lufteinlässen entstanden. Das ist Alfa Romeo, das ist Italien!

Wie wirkt die neue Giulia auf Sie?

Die Giulia weckt Emotionen und macht Lust auf mehr. Der Materialwechsel wurde gut durchdacht, der Schwung des Aussenbereiches zieht sich im Innenbereich weiter. Gleichheit der Details!

Was löst der Stelvio bei Ihnen aus?

Ich bin immer vorsichtig, weil jetzt alle mit SUV kommen. Oft stimmen die Proportionen nicht. Nicht so beim Stelvio. Er wirkt weder aufgesetzt noch überdimensioniert. Er steht für einen Design-Prozess, der gut funktioniert.

Autos werden über Emotionen verkauft. Wen sprechen diese Modelle an?

Wer auf durchdachte Details, Power und italienischen Charme Wert legt, wird gut bedient. Die Autos sind attraktiv für Familien. Wers sportlich mag, kommt ohnehin auf seinen Kosten.

Was ist besonders männlich? Was weiblich?

Auffallend ist, dass in beiden Autos viel Power drinsteckt. Die Modelle wurden mit sportlichen Details versehen – das ist männlich. Die Scheinwerferpartie wurde tiefer und enger zusammengezogen, so wirkt das Gesicht aggressiver. Dennoch wurde auf eine filigrane Linienführung geachtet. Der Lüftungsauslass verläuft schön in das Heck. Das gilt auch für die seitliche Frontpartie, die sich mit den Rundungen über der Motorhaube trifft. Solche Details tragen weichere Züge, sie machen ein Auto feminin.

Sind die neuen Alfa Romeo sexy?

Sexy sind kleine Details, etwa die Verarbeitung der Frontlippe mit dem Lüftungsgitter. Die Rundungen wirken überlegt und machen das Gesamtbild harmonisch. Die Einbuchtungen an der Seite verleihen dem Auto eine Taille. Ja, das alles ist durchaus sexy.