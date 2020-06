Die Basics

Guten Tag – Güotun Tag

Wie geht es dir? – Wie geyts der, heschus güot?

Es geht mir recht gut. – Äs geyt mer oorderli.

Ich heisse Max und du? – Ich heyssu Max und dü?

Woher kommst denn du? – Va wa chuscht de dü?

Mir ist heute unwohl. – Mier ischt hittu tschitter.

Dafür danke ich dir. – Darfer tüo nimi bidäichu.

Adieu – Adje

In der Beiz

Etwas Kleines essen. – As Müülvolls ischscheybu.

Ich habe grossen Durst. – Ich hä en mords Durscht.

Ein Glas Wein. – As Ballon Wii.

Ein Kaffee Schnaps. – As Kaffe Gügs.

Diese Runde geht auf mich. – Dischi Rundi isch mini.

Nehmen wir noch eine Runde? – Näme mer no eis?

Sie ist betrunken. – Schi isch tururunde.

Aus der Flasche trinken. – Us der Gguttru triichu.

Schrei doch nicht so! –Tüa am nit ä so höüru!