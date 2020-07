Mit dem Taste Village zeigt das Festival, was gutes Essen ausmacht. Es steht direkt vor dem Hauptzelt und bietet nicht nur Klassiker wie Fondue und Raclette. Neben herzhaften Roastbeef-Sandwiches oder dem eigens kreierten Zermatt-Unplugged-Burger ziehen regionale Spezialitäten die Geniesser an. Beliebt sind etwa der traditionelle Gommer Cholera (Gemüsekuchen) oder das handgeschnittene Tatar vom Schweizer Bio-Rind.

Dazu gehört auch das grosse Lagerfeuer. Dort kommen die Menschen nicht nur zusammen, um sich aufzuwärmen. Sie bräteln sich ihren Cervelat am Stecken gleich selber. Dabei hat es auch Platz für Hühnerhaut-Momente. Etwa als im letzten Jahr «Marius Bear» plötzlich am Feuer stand und sich a capella direkt in die Herzen der ZuhörerInnen spielte.

Es sind solche feinen Unterschiede, die das Zermatt Unplugged auch abseits der Bühnen zu einem Highlight im Festivalkalender machen. Einen Vorgeschmack davon gibt es im Video zu sehen.