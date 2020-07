Smooth durchs Festival

Rüebli sind gut für die Augen, Quark ist gut für die Haut… – doch mit welchen Lebensmitteln können wir unseren Ohren etwas Gutes tun? Ist es gar möglich, durch die richtige Ernährung seine Hörleistung bis ins hohe Alter zu erhalten? Studien zum Thema sagen: Ja!

Das Ohr isst mit. Nährstoffe sind für alle körperlichen Prozesse notwendig; da bildet das Gehör keine Ausnahme. Die Nervenzellen, die das Signal vom Ohr ins Gehirn transportieren, müssen ausreichend versorgt sein, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Die echte „Nervennahrung“ besteht dabei – es tut uns leid, dich hier enttäuschen zu müssen – nicht aus Schokolade oder Gummibärchen. Was die Sinneszellen wirklich benötigen, sind: Vitamine, Eisen und Omega 3 Fettsäuren. Zudem ist eine ausreichende Zufuhr von Antioxidantien wichtig, um den Hörverlust im Alter zu reduzieren. Hierzu zählen Vitamin C, E und Beta-Karotin, die vor allem in Zitrusfrüchten, grünem Gemüse wie Brokkoli, Vollkornprodukten und Karotten stecken.

Rüebli für die Ohren? Ja, was gut ist für die Augen, ist auch gut für die Ohren.

Genau jetzt bringt die Groupe Mutuel dich smooth durch den Festivaltag

Hol dir also deinen Karotten-Shot beim Smoothie-Truck by Groupe Mutuel und geniesse anschliessend das Konzert deines Lieblingsmusikers in vollen Zügen. Aber nicht nur das – egal ob Kater, Energie für den Skitag oder einen Vitaminschub für das Zermatter Nachtleben: Vor dem Eingang zum Taste-Village findest du sicher den richtigen Drink für dich. Und das erst noch gesund und kostenlos.

Wusstest du, ...

dass der Begriff „Smoothie“ von „smooth“ abgeleitet ist? Starte den Tag mit einem Smoothie und es wird ein „glatter“ Tag!

dass grüne Smoothies den Entgiftungsprozess im Körper beschleunigen? Solltest du am Vorabend im Taste-Village zu tief ins Glas geschaut haben… wir helfen dir.

dass Smoothies sehr ballaststoffreich sind und die Verdauung anregen? Also tschüss mit Verstopfungen…

Zusammenfassend: Smoothies können für ein besseres Körpergefühl und mehr Wohlbefinden sorgen. Die Nacht in Zermatt durchtanzen musst du aber schon selbst…

Und solltest du die Nase voll von Smoothies haben, verteilt die Groupe Mutuel beim Konzerteinlass auch Ohropax für die Ohren ... :)