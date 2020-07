#beachlife A Sonabia, sur la plage non saturée de touristes.

Dans le train, on s’occupe avec des jeux.

Le maître-nageur surveille la baignade sur la plage de manière décontractée depuis sa tour de surveillance rouge. On le croirait tout droit sorti de la série Alerte à Malibu, si l’on fait toutefois abstraction de la couverture rouge dans laquelle il s’est enveloppé.

«Pour moi, la durabilité c’est aussi de pouvoir voyager sans être stressée»

Heike a pris la photo de ce maître-nageur cet été alors qu’elle était dans le nord de l’Espagne. Cette Zurichoise de 48 ans a passé deux semaines à Sonabia, en Cantabrie. Outre le sauveteur frileux, à travers ses clichés, cette mère de deux enfants a également capturé les falaises abruptes de la côte et celles plongeant directement dans la mer, les plages de sable peu fréquentées et d’autant plus agréables ainsi qu’une vue dégagée sur une baie d’une eau bleu foncé prise depuis une fenêtre. Toutes ses photographies portent le hashtag #supercôte.

Départ pour la «super côte» en train

Cet été, Heike et son mari, accompagnés de leurs deux enfants, ont loué une maison avec vue sur la mer pendant deux semaines avec une autre famille de quatre personnes. Le groupe est parti rejoindre la côte basque en train. Ils sont partis de Zurich jusqu’à Paris, puis ils ont poursuivi leur voyage jusqu’à Hendaye, à la frontière, où ils ont ensuite loué une voiture. «Au retour, nous nous sommes accordé une halte de deux jours à Paris», raconte Heike. Les enfants ont alors découvert la Tour Eiffel pour la première fois «en vrai» et ils ont pu mettre en pratique leur connaissance de la langue française.

Pour Heike, voyager en train est également synonyme de liberté. «Lorsque j’étais jeune, j’ai voyagé à plusieurs reprises avec Interrail», nous confie-t-elle et ajoute: «Je trouve que l’on se sent à l’aise dans un train.» La famille prend le train pour se rendre presque partout: à la plage, à la montagne ou dans les métropoles européennes. L’aspect écologique joue un rôle non négligeable, mais cela n’est pas la seule raison qui motive le choix de cette famille.

«Pour moi, la durabilité c’est aussi de pouvoir voyager sans être stressée», déclare Heike. C’est également pour cela que le choix s’est porté sur le train: «Je trouve les longs trajets en voiture plus fatigants», poursuit-elle. Par ailleurs, le voyage en voiture aurait été plus long.

«En France par exemple, on va beaucoup plus vite avec le TGV qui roule à plus de 300 km/h.»

Moins de stress, plus de convivialité

Pendant le trajet en train, chacun peut admirer le paysage qui change. Les enfants peuvent se dégourdir les jambes de temps à autre, jouer aux jeux vidéo, discuter ensemble ou encore lire tranquillement. «Voyager avec une autre famille est encore plus convivial.»

En Espagne, les deux familles ont également fait des randonnées en montagne, elles ont découvert la grotte d’Altamira et ses peintures préhistoriques datant de près de 14 000 ans et elles se sont aventurées dans des forêts d’eucalyptus. C’est ainsi que le groupe a découvert des formations de flysch caractéristiques de la région. Cette roche friable présentant plusieurs strates a particulièrement plu à Heike comme en témoignent ses nombreuses photos qu’elle a publiées sur Instagram et dont l’une d’elles affiche ce commentaire «Waouh! Des falaises de flysch!»

Encore un crochet par Berlin

Les vacances de Heike et sa tribu ne se sont pas terminées par un retour direct à Zurich. La famille a d’abord fait un crochet par Berlin en train, bien évidemment pour se rendre à la somptueuse fête d’anniversaire de la grand-mère qui fêtait ses 80 ans.