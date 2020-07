#beachlife In Sonabia sind die Strände nicht überfüllt.

Der Bademeister sitzt lässig auf seinem roten Aussichtsturm. Er könnte glatt der TV-Serie «Baywatch» entsprungen sein – wäre da nicht diese rote Wolldecke, in die sich der Rettungsschwimmer eingewickelt hat, und in welcher er von seinem Hochsitz aus den Strand überblickt.

«Für mich bedeutet Nachhaltigkeit, wenn ich stressfrei reisen kann.»

Das Bademeister-Bild hat Heike diesen Sommer in Nordspanien gemacht. Die 48-jährige Zürcherin verbrachte zwei Wochen im kantabrischen Sonabia. Neben dem fröstelnden Rettungsschwimmer hat die zweifache Mutter auch schroffe Felsformationen am und im Meer, wenig bevölkerte, aber umso längere (und schönere) Sandstrände sowie den freien Blick aus einem Fenster auf eine Bucht mit tiefblauem Wasser festgehalten – und sie alle mit dem Hashtag #superküste versehen.

#gameon Spielend vergeht die Zeit im Zug. Spielend vergeht die Zeit im Zug. #baywatch Nordspanien ist nicht Malibu! Nordspanien ist nicht Malibu! #roomwithaview Blick auf den Golf von Biskaya. #wandern Im Eukalyptuswald.

An die «Superküste» mit dem Zug

Das Haus mit Meerblick haben sie, ihr Mann und die beiden Kinder zusammen mit einer anderen vierköpfigen Familie diesen Sommer für zwei Wochen gemietet. An die «Superküste» ist die achtköpfige Gruppe mit dem Zug gereist – von Zürich über Paris in den französischen Grenzort Hendaye, wo sie ein Auto mieteten. «Auf der Rückreise gönnten wir uns einen zweitägigen Aufenthalt in Paris», erzählt Heike. Die Kinder sahen den Eiffelturm zum ersten Mal «in echt» und sie konnten ihre Französisch-Kenntnisse ausprobieren.

Für Heike bedeutet Zugfahren auch Freiheit. «Ich war als Jugendliche einige Male mit Interrail unterwegs», erinnert sie sich und ergänzt: «Ich finde es gemütlich im Zug.» Mit der Eisenbahn kommt die Familie praktisch überall hin: An den Strand, in die Berge oder in die europäischen Metropolen. Ökologische Gründe spielen bei dabei eine Rolle – aber nicht nur.

1’570.— kostete die Hinreise für 8 Personen

«Für mich bedeutet Nachhaltigkeit auch, dass ich stressfrei reisen kann», sagt Heike. Auch deshalb fiel die Wahl auf den Zug: «Lange Reisen finde ich mit dem Auto anstrengender», erklärt sie. Mit dem Auto hätten sie zudem länger gebraucht.

«Gerade in Frankreich kommt man mit dem TGV viel schneller vorwärts, weil er über 300 km/h fährt.»

#flyschgestein «Wuah!» #beachlife In Sonabia sind die Strände nicht überfüllt. #graffiti Altsteinzeitliche Malereien aus den Höhlen von Altamira.

Weniger Stress, mehr Abwechslung

Auf der Zugfahrt könne man die Strecke erleben und sehen, wie die Landschaft sich verändert. Die Kinder können sich zwischendurch etwas bewegen, sich zum gamen oder zum quatschen zusammensetzen oder mit einem Buch zurückziehen, und «wenn man mit einer anderen Familie zusammen reist, sind die Möglichkeiten der Abwechslung sogar noch grösser.»

60% der Schweizerinnen und Schweizer sind bereit, im Zug in Nachbarländer zu reisen

Die beiden Familien waren in Spanien auch auf Wanderungen in den Bergen, haben die Höhlen von Altamira mit ihren rund 14’000 Jahre alten prähistorischen Malereien erkundet und Eukalyptuswälder durchforstet. Dabei trafen sie auf die charakteristischen Flysch- Formationen: Das schuppenartig geschichtete Gestein hat es Heike besonders angetan, wie aus den vielen Bildern hervorgeht, die sie auf Instagram gepostet hat, und von denen eines mit dem Kommentar «Wuah Flyschgestein» versehen ist.

Und gleich noch nach Berlin

Ihre Familienferien haben Heike &Co. übrigens nicht mit der Rückkehr von Spanien nach Zürich beendet. Die vier sind gleich darauf auch noch nach Berlin gereist – natürlich mit dem Zug. Die Schwiegermutter lebt dort und feierte ein rauschendes Fest zu ihrem 80. Geburtstag.