Der rauchfreie Nikotin-Kick aus dem hohen Norden

Die nordische Antwort auf die Zigarette: Tabakfreie Nicotine Pouches von Nordic Spirit erzeugen weder Rauch noch Dampf.

In den skandinavischen Ländern und besonders in Schweden ist es völlig normal, Snus zu geniessen. Während herkömmlicher Snus zu einem grossen Teil aus Tabak – ergänzt mit weiteren Zusatzstoffen – besteht, schlägt Nordic Spirit eine völlig neue Richtung ein. Die Nicotine Pouches sind zu 100 Prozent tabakfrei. Die kleinen Säckchen bestehen in erster Linie aus pflanzlichen Fasern, Nikotin und verschiedenen Aromen und sorgen bis zu einer Stunde für frischen Nikotingenuss.