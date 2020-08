«Weil es eine tolle Idee ist, wird Swissmetro eines Tages realisiert werden»

Rodolphe Nieth ist mit dem ehrgeizigsten aller Mobilitätsprojekte in der Schweiz gescheitert: Genf mit Zürich so zu verbinden, dass die Strecke in weniger als einer Stunde bewältigt werden kann. Heute verbringt der 77-jährige Pensionär seine Tage zufrieden zwischen dem Wallis und Lausanne. Nachdem er lange Zeit die Bahn benutzt hat, ist er jetzt mit seinem Auto unterwegs.

Wer Rodolphe Nieth sieht – mit seinen weissen Haaren, seiner lässigen Haltung und seinem schelmischen Blick, der weiss sofort: Dieser Mann weiss, wie man es sich gut gehen lässt. Der Ingenieur, der sein ganzes Berufsleben Mobilitätsprojekten gewidmet hat, geniesst heute sein Leben in La Tsoumaz (VS). Im Winter verbringt er zwischen 45 und 50 Tagen auf den Skiern. Und jeden Montag besucht er seine Heimatstadt Lausanne. «Das mache ich, um meiner Frau eine Freude zu bereiten», sagt er spasseshalber. Natürlich steckt hinter den Ausflügen mehr. Er trifft in Lausanne auch alte Freunde und Arbeitskollegen – im Café Zodiac, ihrer Stammbeiz. Der Eisenbahnersohn, der unter anderem lange Zeit für die SBB gearbeitet hat, hatte eines Tages eine Idee, die beinahe das gesamte Transportsystem der Schweiz revolutioniert hätte: Swissmetro.

Das Projekt war einzigartig: Die grössten Schweizer Städte sollten durch eine unterirdisch in einem Tunnel geführte Bahn miteinander verbunden werden, die dank des teilweisen Entzugs der Luft mit 400 km/h fahren würde. Reisezeit Genf–Lausanne: 12 Minuten. Und Zürich wäre von Genf aus in weniger als einer Stunde zu erreichen. Die Idee zum Projekt entstand während einer Bahnfahrt mit Freunden. In seiner Wohnung in Lausanne entwickelt Rodolphe Nieth dann die Idee in unzähligen Arbeitsstunden weiter. Aber er stiess in Bern auf taube Ohren. Trotz der vorhandenen politischen und finanziellen Unterstützung hat man es vorgezogen, die bestehende Eisenbahn-Infrastruktur auszubauen. War Rodolphe Nieth enttäuscht? Nicht im Geringsten. Er bleibt trotz allem optimistisch. «Weil es eine tolle Idee ist, wird Swissmetro eines Tages realisiert werden.» Mit einem Lächeln erzählt er, er habe einer Frau, die eine seiner zahlreichen Informationsveranstaltungen besucht habe, gesagt: «Am Tag, an dem der erste Spatenstich erfolgen wird, werde ich ein sehr alter Mann sein.» Vielleicht wird ihm die Zukunft recht geben.