Förderprogramme lohnen sich doppelt

Ob Sanierung oder Neubau – oft lohnt es sich, Förderungen zu beantragen. Ein Überblick über die Förderprogramme in der Schweiz.

Grundsätzlich gilt: Gefördert werden nur Massnahmen, welche die Energieeffizienz verbessern oder erneuerbare Energien vorantreiben. Erfüllt die Sanierung oder der Neubau jedoch die geforderten Kriterien, spart der Bauherr gleich doppelt: Einerseits bekommt er durch Baufördergelder Unterstützung bei der Finanzierung. Anderseits profitiert er in Zukunft von tieferen Energiekosten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde schweizweit das Gebäudeprogramm geschaffen.



Generelle Abdeckung

Für eine Förderung muss die Sanierung oder der Neubau einen nachhaltigen Zweck erfüllen. Konkret heisst das, dass die durchgeführten Massnahmen etwa dazu beitragen, dass zusätzlich Energie eingespart wird. Oder sie reduzieren die anfallenden CO 2 -Emissionen des Gebäudes. Dabei ist die Förderung in diversen Bereichen möglich. So kann das Gebäudeprogramm beispielsweise den Ausbau erneuerbaren Energien oder die Nutzung von Abwärme finanziell unterstützen.



Einzelmassnahmen und Gesamtprojekte

Für eine umfassende Sanierung der Wohnung oder des Hauses können Fördergelder beantragt werden, wenn sie die Energieeffizienz verbessert. Aber auch für Einzelmassnahmen wie zum Beispiel eine Heizungsmodernisierung mittels Pellet-Anlage oder Wärmepumpe gibt es finanzielle Unterstützung. Bei einem Neubau muss das Haus mindestens den Minergie-P-Standard erreichen. Alternativ sind Gebäude aber auch förderungswürdig, wenn sie mit dem Gebäudeenergieausweis (GEAK) Klasse A ausgezeichnet werden. Ob das Projekt die nötigen Voraussetzungen erfüllt, erfährt man bei der Energiefachstelle im Wohnkanton oder bei einem GEAK-Experten.



Weitere Förderprogramme

Das Gebäudeprogramm hilft mit, den Bau erneuerbarer Energien zu finanzieren. Bei einer Photovoltaik-Anlage wird schweizweit auch der Betrieb gefördert. Das geschieht durch die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). Je nach Kanton oder Gemeinde gibt es weitere Förderprogramme. Informationen dazu bekommt man bei der kantonalen Beratungsstelle.

Vom Planungsbeginn bis zur Auszahlung von Baufördergeldern stellen sich jede Menge Fragen: Ab wann soll ich mit Baufördermitteln planen? Wie lange dauert es bis zur Auszahlung? Kann mein Antrag abgelehnt werden? Antworten auf diese sowie weitere häufige Fragen bekommt man auf RaiffeisenCasa.ch.