Quels accompagnements pour une raclette parfaite?

Si vous possédez un four à raclette avec plaque de cuisson, commencez par la huiler avec des tranches de lard. Pendant que le lard dore petit à petit, disposez divers légumes tels que des champignons, des courgettes ou encore des aubergines. Des légumes marinés dans du vinaigre apporteront à votre raclette le petit truc en plus. Et pour que le plaisir soit complet, n'oubliez pas les pommes de terre (petites et bien fermes!), les petits oignons et les concombres au vinaigre.