Gibt es etwas Gemütlicheres als ein Fondue im Kreis von Freunden oder Familie? Das Schweizer Nationalgericht ist der Inbegriff von Comfort Food und macht mit dem richtigen Brot gleich noch einmal so viel Freude.

Unser Tipp:

Brot mit viel

Kruste hält besser

an der Gabel.

eines mit viel Kruste. So fällt das Brotstück beim Rühren im Caquelon auch nicht so leicht von der Gabel. Wenn Sie die Brotwürfel vor dem Servieren für circa zehn Minuten bei 220 Grad im Backofen rösten, bekommen sie ein besonders köstliches Aroma und eine knusprige Textur. Was es sonst noch für ein perfektes Fondue braucht,

wie gross die Vielfalt beim geschmolzenen Käse ist und welche Mischung für Sie die richtige ist, erfahren sie in unserem kleinen Fondue Special mit vielen nützlichen Tipps und Tricks.